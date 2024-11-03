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3 ноября, 14:28

«Убийцы!»: Пострадавшие от разрушительного наводнения испанцы «тепло» встретили короля

Короля Испании и свиту попытались закидать грязью при визите в зону наводнения

Король Испании Филипп VI. Обложка © ТАСС / ЕРА / Ana Escobar

Король Испании Филипп VI. Обложка © ТАСС / ЕРА / Ana Escobar

Короля Испании Филиппа VI и членов Правительства попытались забросать грязью во время визита в пострадавшие от наводнений районы Валенсии на востоке страны. Кто-то кричал на политика, а сам монарх пытался найти контакт с гражданами, но это не помогло, сообщает издание ABC.

Больше всего от стихии пострадало автономное сообщество Валенсия. Сейчас там фиксируют 220 погибших. Продолжаются поиски пропавших.

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Напомним, ранее сообщали, что в ходе стихийного бедствия в Валенсии погибло 92 человека. В связи с этим в Испании был объявлен трёхдневный траур. Более пары сотен людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Позже сообщили о 202 погибших.

Николай Рюмин
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