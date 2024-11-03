«Убийцы!»: Пострадавшие от разрушительного наводнения испанцы «тепло» встретили короля

Короля Испании Филиппа VI и членов Правительства попытались забросать грязью во время визита в пострадавшие от наводнений районы Валенсии на востоке страны. Кто-то кричал на политика, а сам монарх пытался найти контакт с гражданами, но это не помогло, сообщает издание ABC.

Больше всего от стихии пострадало автономное сообщество Валенсия. Сейчас там фиксируют 220 погибших. Продолжаются поиски пропавших.