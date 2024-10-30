В Испании объявлен траур из-за наводнения, которое унесло жизни почти 100 человек

Число жертв наводнения в испанской Валенсии возросло до 92. Об этом сообщает служба экстренной помощи региона в соцсети X.

Кадры страшного наводнения в Валенсии. Видео © X / imranmanzoorsha

«Предварительное число погибших — 92», — сказано в сообщении ведомства.

Тем временем власти Испании объявили трёхдневный траур с 31 октября по 2 ноября по погибшим в результате наводнения, пишет газета El Mundo. Спасательная операция в Валенсии продолжается, на данный момент невозможно установить точное число погибших. Многие жители по-прежнему числятся пропавшими без вести.