В Испании объявлен траур из-за наводнения, которое унесло жизни почти 100 человек
Количество жертв наводнения и дождей в испанской Валенсии выросло до 92
Последствия наводнения в Валенсии. Обложка © X / SouthsidePablo_
Число жертв наводнения в испанской Валенсии возросло до 92. Об этом сообщает служба экстренной помощи региона в соцсети X.
Кадры страшного наводнения в Валенсии. Видео © X / imranmanzoorsha
«Предварительное число погибших — 92», — сказано в сообщении ведомства.
Тем временем власти Испании объявили трёхдневный траур с 31 октября по 2 ноября по погибшим в результате наводнения, пишет газета El Mundo. Спасательная операция в Валенсии продолжается, на данный момент невозможно установить точное число погибших. Многие жители по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Наводнение в Валенсии вызвано проливными дождями, которые прошли накануне, 29 октября. Они сопровождались штормовым ветром. В результате сильные потоки воды смыли людей, машины и разрушили здания. Десятки жителей спасались на крышах и мостах. Из-за разгула стихии рейсы, которые должны были сесть в аэропорту Валенсии, перенаправили в другие регионы. Некоторые районы города оказались полностью отрезаны. Ранее сообщалось о 72 погибших.