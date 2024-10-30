Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 18:44

В Испании объявлен траур из-за наводнения, которое унесло жизни почти 100 человек

Количество жертв наводнения и дождей в испанской Валенсии выросло до 92

Последствия наводнения в Валенсии. Обложка © X / SouthsidePablo_

Последствия наводнения в Валенсии. Обложка © X / SouthsidePablo_

Число жертв наводнения в испанской Валенсии возросло до 92. Об этом сообщает служба экстренной помощи региона в соцсети X.

Кадры страшного наводнения в Валенсии. Видео © X / imranmanzoorsha

«Предварительное число погибших — 92», — сказано в сообщении ведомства.

Тем временем власти Испании объявили трёхдневный траур с 31 октября по 2 ноября по погибшим в результате наводнения, пишет газета El Mundo. Спасательная операция в Валенсии продолжается, на данный момент невозможно установить точное число погибших. Многие жители по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Наводнение в Валенсии вызвано проливными дождями, которые прошли накануне, 29 октября. Они сопровождались штормовым ветром. В результате сильные потоки воды смыли людей, машины и разрушили здания. Десятки жителей спасались на крышах и мостах. Из-за разгула стихии рейсы, которые должны были сесть в аэропорту Валенсии, перенаправили в другие регионы. Некоторые районы города оказались полностью отрезаны. Ранее сообщалось о 72 погибших.

«Земля сбросит лишнее»: В наводнении в Сахаре увидели знамение апокалипсиса
«Земля сбросит лишнее»: В наводнении в Сахаре увидели знамение апокалипсиса
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Испания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar