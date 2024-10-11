«Земля сбросит лишнее»: В наводнении в Сахаре увидели знамение апокалипсиса
Экстрасенс Миронова увидела в наводнении в Сахаре знамение апокалипсиса
Наводное в пустыне Сахара указывает на то, что на Земле действует эффект парника и глобально меняется климат. Где раньше было жарко — станет холодно, а где было холодно — станет жарко. Об этом заявила экстрасенс Дарья Миронова, комментируя природный катаклизм в Африке.
В наводнении Сахары мистик увидела знамение апокалипсиса. По её словам, скоро на нашей планете могут измениться магнитные полюса, сдвинуться литосферные плиты, а также вспыхнут другие катаклизмы.
«Из-за чего в мире возрастёт количество смерчей, ураганов, наводнений и торнадо. Они будут даже там, где их не должно быть, потому что Земля начнёт сбрасывать лишнее», — заявила собеседница «Вечерней Москвы».
Ранее Life.ru сообщал, что Сахара начала уходить под воду. Африканскую пустыню частично затопило впервые за несколько десятилетий.
TACC / IMAGO