«Земля сбросит лишнее»: В наводнении в Сахаре увидели знамение апокалипсиса

Наводное в пустыне Сахара указывает на то, что на Земле действует эффект парника и глобально меняется климат. Где раньше было жарко — станет холодно, а где было холодно — станет жарко. Об этом заявила экстрасенс Дарья Миронова, комментируя природный катаклизм в Африке.

В наводнении Сахары мистик увидела знамение апокалипсиса. По её словам, скоро на нашей планете могут измениться магнитные полюса, сдвинуться литосферные плиты, а также вспыхнут другие катаклизмы.

«Из-за чего в мире возрастёт количество смерчей, ураганов, наводнений и торнадо. Они будут даже там, где их не должно быть, потому что Земля начнёт сбрасывать лишнее», — заявила собеседница «Вечерней Москвы».