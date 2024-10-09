Наводнение в Сахаре: Крупнейшая пустыня начала уходить под воду
Пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятилетий
Наводнение в Сахаре. Обложка © ТАСС / AP
Пустыню Сахара затопило из-за проливных дождей. В итоге некоторые её участки на территории Марокко и Алжира оказались под водой. Ничего подобного не случалось за последние 30-50 лет. Об этом сообщает Associated Press.
Вода растекается по пустыне Сахара. Фото © ТАСС / AP
Из-за обильных ливней в марокканской деревне Мерзуга, в которой раньше не было ничего, кроме песка, камня и бедуинов, вдруг появились озёра.
Из-за нахлынувшей воды погибло 20 человек, а также получили повреждения системы водоснабжения, энергетическая инфраструктура и пострадал урожай.
Наводнение в Сахаре. Фото © ТАСС / AP
Сотрудника главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеб рассказал, что прошло от 30 до 50 лет, когда за столь короткий период времени выпал такой большой объём осадков. В течение двух дней в сентябре в некоторых районах выпало больше 250 мл осадков, что является среднегодовой нормой.
В то же время Антарктида продолжает быстро зеленеть, а количество растительности там возросло уже в 10 раз, начиная с 1986 года. Основную часть ландшафта всё ещё занимают лёд и снег, однако теперь к ним добавились и небольшие зелёные островки.