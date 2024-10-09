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9 октября, 16:22

Наводнение в Сахаре: Крупнейшая пустыня начала уходить под воду

Пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятилетий

Наводнение в Сахаре. Обложка © ТАСС / AP

Наводнение в Сахаре. Обложка © ТАСС / AP

Пустыню Сахара затопило из-за проливных дождей. В итоге некоторые её участки на территории Марокко и Алжира оказались под водой. Ничего подобного не случалось за последние 30-50 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Вода растекается по пустыне Сахара. Фото © ТАСС / AP

Вода растекается по пустыне Сахара. Фото © ТАСС / AP

Из-за обильных ливней в марокканской деревне Мерзуга, в которой раньше не было ничего, кроме песка, камня и бедуинов, вдруг появились озёра.

Из-за нахлынувшей воды погибло 20 человек, а также получили повреждения системы водоснабжения, энергетическая инфраструктура и пострадал урожай.

Наводнение в Сахаре. Фото © ТАСС / AP

Наводнение в Сахаре. Фото © ТАСС / AP

Сотрудника главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеб рассказал, что прошло от 30 до 50 лет, когда за столь короткий период времени выпал такой большой объём осадков. В течение двух дней в сентябре в некоторых районах выпало больше 250 мл осадков, что является среднегодовой нормой.

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В то же время Антарктида продолжает быстро зеленеть, а количество растительности там возросло уже в 10 раз, начиная с 1986 года. Основную часть ландшафта всё ещё занимают лёд и снег, однако теперь к ним добавились и небольшие зелёные островки.

Владимир Озеров
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