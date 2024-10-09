Наводнение в Сахаре: Крупнейшая пустыня начала уходить под воду

Пустыню Сахара затопило из-за проливных дождей. В итоге некоторые её участки на территории Марокко и Алжира оказались под водой. Ничего подобного не случалось за последние 30-50 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Вода растекается по пустыне Сахара. Фото © ТАСС / AP

Из-за обильных ливней в марокканской деревне Мерзуга, в которой раньше не было ничего, кроме песка, камня и бедуинов, вдруг появились озёра.

Из-за нахлынувшей воды погибло 20 человек, а также получили повреждения системы водоснабжения, энергетическая инфраструктура и пострадал урожай.

Наводнение в Сахаре. Фото © ТАСС / AP

Сотрудника главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеб рассказал, что прошло от 30 до 50 лет, когда за столь короткий период времени выпал такой большой объём осадков. В течение двух дней в сентябре в некоторых районах выпало больше 250 мл осадков, что является среднегодовой нормой.