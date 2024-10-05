Антарктида начала резко зеленеть

За последние 35 лет на Антарктическом полуострове заметно увеличилось количество зелёного покрова. Растительности там стало больше в десять раз с 1986 года, выяснили учёные из Эксетерского университета в Британии. Об этом сообщает Nature Geoscience.

«В ландшафте Антарктиды по-прежнему почти полностью доминируют снег, лед и скалы, и лишь крошечную её часть занимают растения. Но эта крошечная часть резко разрослась, что показывает, что даже эта обширная и изолированная дикая местность подвергается влиянию антропогенного изменения климата», — прокомментировал результаты руководитель исследования доктор Томас Роланд из Университета Эксетера.