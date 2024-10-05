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5 октября, 17:42

Антарктида начала резко зеленеть

Nature Geoscience: Растительность в Антарктиде увеличилась в 10 раз с 1986 года

За последние 35 лет на Антарктическом полуострове заметно увеличилось количество зелёного покрова. Растительности там стало больше в десять раз с 1986 года, выяснили учёные из Эксетерского университета в Британии. Об этом сообщает Nature Geoscience.

«В ландшафте Антарктиды по-прежнему почти полностью доминируют снег, лед и скалы, и лишь крошечную её часть занимают растения. Но эта крошечная часть резко разрослась, что показывает, что даже эта обширная и изолированная дикая местность подвергается влиянию антропогенного изменения климата», — прокомментировал результаты руководитель исследования доктор Томас Роланд из Университета Эксетера.

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Скачок роста пришёлся на период с 2016 по 2021 год. Сейчас растительностью покрыто 12 квадратных километров материка. Для сравнения — 35 лет назад эта площадь составляла менее 1 кв. км. Учёные полагают, что в ближайшем будущем следует ожидать продолжения озеленения материка.

Ранее исследователи, изучая ландшафт Антарктиды, выявили, что миллионы лет назад там текла река, похожая на Рио-Гранде. Не менее удивительны на Антарктиде и вулканы — они могут извергать золото — каждый день на сумму полмиллиона рублей.

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Полина Никифорова
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