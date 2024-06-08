Река размером с американскую Рио-Гранде миллионы лет назад текла на западе Антарктиды, узнали учёные
Science Advances: В Антарктиде десятки миллионов лет назад текла крупная река
Горы в Антарктиде. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tarpan
Десятки миллионов лет назад в Западной Антарктиде текла река, соразмерная с американской Рио-Гранде. Это выяснила группа учёных из Германии, Ирландии и Великобритании. Своими изысканиями они поделились на страницах научного журнала Science Advances. Авторы изучили керны — вертикальные пробы, позволяющие увидеть породу в разрезе. Они были взяты из скважины в районе шельфа моря Амундсена.
Примерное русло древней реки, найденной в Антарктиде. Обозначено фиолетовым. Фото © MaximilianZundel et al., Science Advances
Недалеко от того места ледяной покров переходит в море. Изучив образцы, учёные обнаружили участки песчаника времён среднего и позднего эоцена — примерно 34–44 миллиона лет назад. Анализ показал: в те времена на указанном участке могла располагаться дельта крупной реки, и именно река, предположительно, перенесла породы с гор.
Другая любопытная находка учёных — органические соединения, свидетельствующие, что в те далёкие времена регион населяли цианобактерии и, возможно, даже разнообразные животные и растения. Считается, что тогда антарктическое лето было сравнительно тёплым: температура достигала 19 градусов.
Ранее учёные установили другой необычный факт об Антарктиде. Оказалось, что самый южный действующий вулкан в мире Эребус, находящийся на острове Росса, ежедневно выбрасывает в атмосферу до 80 граммов золота. Однако собрать их не получится: пылинки имеют размер не более 20 микрометров и разлетаются на очень и очень большие расстояния.