Река размером с американскую Рио-Гранде миллионы лет назад текла на западе Антарктиды, узнали учёные

Десятки миллионов лет назад в Западной Антарктиде текла река, соразмерная с американской Рио-Гранде. Это выяснила группа учёных из Германии, Ирландии и Великобритании. Своими изысканиями они поделились на страницах научного журнала Science Advances. Авторы изучили керны — вертикальные пробы, позволяющие увидеть породу в разрезе. Они были взяты из скважины в районе шельфа моря Амундсена.

Примерное русло древней реки, найденной в Антарктиде. Обозначено фиолетовым. Фото © MaximilianZundel et al., Science Advances

Недалеко от того места ледяной покров переходит в море. Изучив образцы, учёные обнаружили участки песчаника времён среднего и позднего эоцена — примерно 34–44 миллиона лет назад. Анализ показал: в те времена на указанном участке могла располагаться дельта крупной реки, и именно река, предположительно, перенесла породы с гор.

Другая любопытная находка учёных — органические соединения, свидетельствующие, что в те далёкие времена регион населяли цианобактерии и, возможно, даже разнообразные животные и растения. Считается, что тогда антарктическое лето было сравнительно тёплым: температура достигала 19 градусов.