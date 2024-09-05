В Африке шимпанзе начали носить травинки в анусах, и учёные нашли объяснения даже этому

Учёные наблюдали за рядом шимпанзе в заповеднике Чимфунши в Замбии и выявили у них две интересные традиции. Первая — носить травинку в ухе. Она родилась у самца Джума, который первый поместил растение себе в ухо и за ним повторили остальные. Позже появилась вторая — ходить с травинкой в анусе. Автором выступил тот же примат. Текст исследования доступен на сайте базы научных статей BiorXiv.

Обезьяны с травинками, которые они засовывают в задний проход. Фото © biorxiv.org

Научные работники из Великобритании, Замбии и Нидерландов уверены, что это укрепляет социальные связи обезьян и является традицией. В действиях приматов не нашли какой-то практической пользы. По данным исследователей, странноватые привычки распространялись даже шимпанзе, привезённых в заповедник из других мест.

Согласно анализу, поведение такого типа передавалось среди шимпанзе путём социального обучения, не зависимо от пола и возраста. По одной из версий, обезьяны насмотрелись на самок, которые палочками чистят детёнышам уши. Копирование же такого поведения может быть вызвано желанием «соответствовать» сородичам и укрепить социальные связи.