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5 сентября, 11:19

В Африке шимпанзе начали носить травинки в анусах, и учёные нашли объяснения даже этому

BiorXiv: В Замбии шимпанзе обзавелись традицией носить травинки в анусе

Учёные наблюдали за рядом шимпанзе в заповеднике Чимфунши в Замбии и выявили у них две интересные традиции. Первая — носить травинку в ухе. Она родилась у самца Джума, который первый поместил растение себе в ухо и за ним повторили остальные. Позже появилась вторая — ходить с травинкой в анусе. Автором выступил тот же примат. Текст исследования доступен на сайте базы научных статей BiorXiv.

Обезьяны с травинками, которые они засовывают в задний проход. Фото © biorxiv.org

Обезьяны с травинками, которые они засовывают в задний проход. Фото © biorxiv.org

Научные работники из Великобритании, Замбии и Нидерландов уверены, что это укрепляет социальные связи обезьян и является традицией. В действиях приматов не нашли какой-то практической пользы. По данным исследователей, странноватые привычки распространялись даже шимпанзе, привезённых в заповедник из других мест.

Согласно анализу, поведение такого типа передавалось среди шимпанзе путём социального обучения, не зависимо от пола и возраста. По одной из версий, обезьяны насмотрелись на самок, которые палочками чистят детёнышам уши. Копирование же такого поведения может быть вызвано желанием «соответствовать» сородичам и укрепить социальные связи.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lorna Roberts

Николай Рюмин
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