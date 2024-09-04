Подозреваемого в «шпионаже» на Россию кита Хвалдимира могли убить

Белуху Хвалдимира, которого ранее подозревали в «шпионаже» в пользу России из-за специальной сбруи, а затем, 2 сентября, обнаружили мёртвым, могли убить из огнестрельного оружия. К такому мнению пришли в зоозащитных организациях OneWhale и NOAH.

Необычную белуху со сбруей заметили весной 2019 годы рыбаки в Норвегии. При осмотре на пряжке был обнаружен логотип одной из санкт-петербургских компаний. Тогда в СМИ начали появляться спекулирующие новости, что белуха «сбежала их российского плена». Животному дали кличку Хвалдимир, а жителей страны призвали избегать контактов с новым «соседом». Позднее СМИ писали, что белуха хорошо шла на контакт с людьми и не проявляла агрессии.

«Прямо сейчас зоозащитные организации OneWhale и NOAH добиваются уголовного расследования. Подано заявление в полицейский округ Саннес и Национальное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений» — говорится в заявлении, опубликованном на сайте NOAH.

Меры планируют предпринять из-за высокой убедительности предоставленных доказательств, что животное погибло в результате выстрела из огнестрельного оружия. Травмы Хвалдимира изучали сразу несколько ветеринаров, биологов и специалистов по баллистической экспертизе.