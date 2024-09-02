Учёный раскрыл секрет кита Хвалдимира, которого в Норвегии приняли за "русского шпиона"

Умерший у берегов Норвегии бит-белуха Хвалдимир, несмотря на впечатляющие интеллектуальные способности, вряд ли мог стать "русским шпионом", каким его окрестили на Западе. Как рассказал Life.ru замруководителя программы «Белуха — белый кит» Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов, этих китов могут использовать для поисковых работ, например, они ищут в океане потерянные ступени космических ракет.

По поводу шпионства — это только фантазии, к сожалению или к счастью, поскольку шпионить сами эти животные не могут, а повесить на них какое-то шпионское оборудование — довольно сложная задача. Дмитрий Глазов Замруководителя программы «Белуха — белый кит» Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН

По словам учёного, в том, что белуху окрестили шпионом, виновата шлейка, которую приняли за экшн-камеру. На ней было написано «Made in Saint Petersburg», что и породило слухи. Глазов считает, что эту шлейку прикрепили на кита в Мурманском морском биологическом институте, вероятно, хотели научить животное что-то переносить на себе.

«Он хорошо адаптирован был к взаимодействию с человеком, поэтому далеко от человека не ушёл. То есть, если он решил погулять — а он самец — у него как раз наступило половое созревание, скорее всего, он просто самку искал», — добавил эксперт.

Он также отметил, что у берегов Норвегии белухи не водятся, ещё и поэтому Хвалдимир вызвал такой ажиотаж у местных.

«Периодически наблюдали его то на юге Норвегии, то на севере. Его каждый месяц видели там или сям, и, судя по тому, что он прожил в диком состоянии с 2019 года, он питался и не испытывал трудностей с поиском пищи. Один раз его кто-то задел лодкой, на нём были видны шрамы, но не критичные для жизни и здоровья. К сожалению, животные умирают, по каким причинам — может выяснить только вскрытие и то не всегда», — подчеркнул Глазов.

Он подсчитал, что Хвалдимир могло быть около 13 лет — для белухи это нормальный возраст.