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4 сентября, 17:54

В Московском зоопарке решили проверить усы моржихи Раисы на жёсткость, но что-то пошло не так

Директор Московского зоопарка Акулова проверила жёсткость усов моржихи Раисы

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова по просьбе одного из подписчиков решила узнать, какие усы у моржей: твёрдые или мягкие. Руководитель учреждения попыталась это выяснить во время кормления моржихи Раисы — настоящей королевы среди ластоногих.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова проверила жёсткость усов моржихи Раисы. Видео © Telegram / Светлана Акулова

По её словам, эта самка известна своей грацией и мудростью, а её спокойный и доброжелательный характер завоевал сердца многих. Вероятно, и сама Акулова была в таком сильном восторге от встречи с Раисой, что не поняла, какие же у той усы.

«Эти усы, называемые вибриссами, помогают моржам ориентироваться в воде и находить пищу. Честно говоря, от радости и не смогла определить жёсткость усов Раисы», — написала директор зоопарка в телеграм-канале.

Акулова обратилась за помощью к зоологу Игорю Анпилову, который заявил, что усы у моржей жёсткие и твёрдые. Это объясняется тем, что эти морские млекопитающие целыми днями исследуют дно и добывают себе пищу.

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Ранее Life.ru писал, что Московский зоопарк пополнил медведь Гром из Донбасса. Пока животное будет находиться на карантине, за это время ему проведут комплексную диагностику здоровья, сообщает пресс-служба зоосада.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Никита Осипов
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