Число жертв наводнения в испанской Валенсии возросло до 72

Число погибших в испанской Валенсии в результате наводнения возросло до 72. Об этом сообщает агентство RTVE.

Наводнение в Валенсии вызвано проливными дождями, которые прошли накануне, 29 октября. Они сопровождались штормовым ветром. В результате сильные потоки воды смыли людей, машины и разрушили здания. Десятки жителей спасались на крышах и мостах. Из-за разгула стихии рейсы, которые должны были сесть в аэропорту Валенсии, перенаправили в другие регионы. Некоторые районы города оказались полностью отрезаны. Ранее сообщалось о 51 погибшем. В настоящее время спасатели продолжают поисковые работы.