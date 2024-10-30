Число жертв наводнения в испанской Валенсии возросло до 72
Последствия наводнения в Валенсии. Обложка © X / Michael45231497
Число погибших в испанской Валенсии в результате наводнения возросло до 72. Об этом сообщает агентство RTVE.
Кадры страшного наводнения в Валенсии. Видео © X / imranmanzoorsha
Пока власти устанавливают личности жертв страшного наводнения. Судя по кадрам в соцсетях, буря нанесла серьёзный ущерб инфраструктуре региона.
Наводнение в Валенсии вызвано проливными дождями, которые прошли накануне, 29 октября. Они сопровождались штормовым ветром. В результате сильные потоки воды смыли людей, машины и разрушили здания. Десятки жителей спасались на крышах и мостах. Из-за разгула стихии рейсы, которые должны были сесть в аэропорту Валенсии, перенаправили в другие регионы. Некоторые районы города оказались полностью отрезаны. Ранее сообщалось о 51 погибшем. В настоящее время спасатели продолжают поисковые работы.