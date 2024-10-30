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30 октября, 14:59

Число жертв наводнения в испанской Валенсии возросло до 72

Последствия наводнения в Валенсии. Обложка © X / Michael45231497

Последствия наводнения в Валенсии. Обложка © X / Michael45231497

Число погибших в испанской Валенсии в результате наводнения возросло до 72. Об этом сообщает агентство RTVE.

Кадры страшного наводнения в Валенсии. Видео © X / imranmanzoorsha

Пока власти устанавливают личности жертв страшного наводнения. Судя по кадрам в соцсетях, буря нанесла серьёзный ущерб инфраструктуре региона.

Наводнение в Валенсии вызвано проливными дождями, которые прошли накануне, 29 октября. Они сопровождались штормовым ветром. В результате сильные потоки воды смыли людей, машины и разрушили здания. Десятки жителей спасались на крышах и мостах. Из-за разгула стихии рейсы, которые должны были сесть в аэропорту Валенсии, перенаправили в другие регионы. Некоторые районы города оказались полностью отрезаны. Ранее сообщалось о 51 погибшем. В настоящее время спасатели продолжают поисковые работы.

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Наталья Демьянова
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