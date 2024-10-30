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30 октября, 10:50

В испанской Валенсии из-за сильных дождей и наводнений погиб 51 человек

Потоп в Валенсии. Обложка © ТАСС / Contacto via ZUMA Press

Потоп в Валенсии. Обложка © ТАСС / Contacto via ZUMA Press

В результате ливней и наводнений в испанской Валенсии погиб минимум 51 человек. Об этом сообщает Единый оперативно-координационный центр (Cecopi).

«По предварительным данным, число погибших — 51 человек. Мы начинаем идентификацию жертв», — говорится в коммюнике.

По информации штаба, в городе Торренте были найдены тела пятерых жителей, ещё четверо найдены в Пайпорте. За одну ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке, сообщают местные пожарные. Под удар стихии попала Валенсия, Кастилия-Ла-Манчу и Андалусия. Там фиксируют самые мощные осадки с 1966-го года. На один квадратный метр приходится 520 литров воды. В регионе закрыто более 60 дорог.

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Недавно в префектуре Исикава в Японии последствия мощных ливней оказались катастрофическими — шесть человек погибли, двое пропали без вести. В регионе была объявлена эвакуация населения.

Николай Рюмин
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