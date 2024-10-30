Подмосковье в начале ноября окажется в плену дождей и ветра
Метеоролог Позднякова: 1 ноября станет самым холодным днём недели в Подмосковье
На текущей неделе в Подмосковье температура воздуха опустится, однако морозы не ожидаются. Погода будет довольно дождливой — регион окажется в плену осадков. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.
В беседе с интернет-изданием Regions.ru она подчеркнула, что в среду, 30 октября, днём воздух прогреется до семи градусов, будут идти дожди, которые усилятся на следующий день. В четверг температура упадёт до пяти градусов, порывы ветра достигнут 12 м/с.
«1 ноября нас не порадует солнышком, вместо него ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, сильный, порывы достигнут 17 м/с. Из-за ветра этот день станет самым прохладным на неделе», — отметила эксперт.
Дожди не оставят Московскую область и в субботу, 2 ноября, сильный ветер также сохранится. В воскресенье температура воздуха днём упадёт до четырёх градусов, ветер будет умеренный.
Ранее москвичей предупредили о «мерзопакостной» погоде в начале ноября. Ожидается усиление ветра до 20 м/с.
Life.ru