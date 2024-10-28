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28 октября, 06:31

Гололедица и морозы: Суровая зима придёт в Москву позже срока

Синоптик Тишковец: Зима в Москве наступит на 20 дней позже срока

Климатическая зима в Москве, как правило, должна наступать 13 ноября, однако в 2024 года она сдвинется примерно на 20 дней позже срока. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, устойчивого снега жителям столицы стоит ожидать только в начале декабря.

«Переход среднесуточной температуры через «ноль» в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Тем не менее, в конце октября москвичей ждут проливные дожди и резкое похолодание. Зима, в свою очередь, может оказаться суровой и продолжительной, несмотря на опоздание. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что ожидать тепла не стоит.

«Будет частая гололедица и морозы до минус 25 градусов, особенно в январе и феврале в Москве», — отметил синоптик.

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Ранее жителей четырёх регионов России предупредили о снеге и сильном ветре на этой неделе. А москвичам рассказали о «мерзопакостной» погоде в начале ноября.

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Life.ru

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