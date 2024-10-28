Снег и сильный ветер ожидаются в четырёх регионах России на этой неделе

На этой неделе в четырёх регионах России ожидаются снегопады и ветер со скоростью до 30 метров в секунду. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, на юге Камчатки в ближайшие дни пройдут дожди и мокрый снег, а на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер на полуострове будет достигать 25 м/с, в то время как на самом южном его краю скорость может увеличиться до 30 м/с.