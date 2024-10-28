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Регион
28 октября, 04:54

Снег и сильный ветер ожидаются в четырёх регионах России на этой неделе

На этой неделе в четырёх регионах России ожидаются снегопады и ветер со скоростью до 30 метров в секунду. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, на юге Камчатки в ближайшие дни пройдут дожди и мокрый снег, а на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер на полуострове будет достигать 25 м/с, в то время как на самом южном его краю скорость может увеличиться до 30 м/с.

Кроме того, на севере Красноярского края в начале недели ожидаются сильные снегопады, метели и ветер до 21 м/с. В Архангельской области и Ненецком автономном округе также выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, а ветер может усилиться до 22 м/с.

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Пережить капризы погоды помогут ягоды, печень и цитрусовые, рассказывал Life.ru ранее. Также в осенне-зимний период следует включить в свой рацион продукты, богатые витамином В.

Обложка ©

flickr / Gerhard Wiche

Артём Гапоненко
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