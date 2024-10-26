Российским автомобилистам советуют срочно сменить летнюю резину на зимнюю

Несмотря на то, что температура в Москве в воскресенье и понедельник поднимется до +10 градусов днём и до +6 градусов ночью, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рекомендует провести замену автомобильных шин уже сейчас.

По словам синоптика, в среду в Москву вновь придут ночные заморозки — температура в послеполуденные часы будет не выше +7 градусов. А в четверг столице не избежать дождей. В первый день ноября в ночные и утренние часы столбики термометров опустятся до 0 градусов. Сам Леус сегодня заменил летнюю резину на зимнюю.

«Можно купить «всесезонку» и вообще об этом не задумываться, можно дождаться 30 ноября, чтобы не нарушать закон, а можно попасть в «день жестянщика» и потом грустить об упущенной возможности», — советует ведущий специалист центра погоды в своём телеграм-канале.