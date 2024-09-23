В Японии жертвами ливней стали шесть человек

В префектуре Исикава в Японии последствия мощных ливней оказались катастрофическими — шесть человек погибли, двое пропали без вести. Эти данные предоставил телеканал NHK.

Последствия мощных ливней в Японии, которые унесли жизни шестерых человек. Видео © X / BeeLady

Среди жертв – рабочие, оказавшиеся в ловушке во время оползня в тоннеле Накая. Два человека не выжили, поисковые операции продолжаются. Также тела были найдены под завалами разрушенного жилого дома, ещё один человек погиб после разлива реки. Стихия нанесла особый удар по посёлку Ното и городам Вадзима и Судзу, которые уже пострадали от сильного землетрясения в начале года.

В выходные власти объявили об эвакуации 131,4 тысячи человек из семи населённых пунктов префектуры Исикава. Местные службы продолжают работать над восстановлением связи и оценкой ущерба.