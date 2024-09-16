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16 сентября, 14:49

«Излечение от гнилого нарыва»: Экстрасенс предрекла Европе судьбу Атлантиды из-за сильнейшего потопа

Экстрасенс Миронова: Новые вирусы придут из Европы через воду

Наводнение в Чехии. Обложка © ТАСС / AP

Наводнение в Чехии. Обложка © ТАСС / AP

Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с Life.ru рассказала, почему в Европе сегодня происходят природные катаклизмы и каковы истинные причины их возникновения. Как считает ясновидящая, сильнейшее наводнение сразу в нескольких европейских странах говорит о том, что природа всеми силами пытается «излечиться от гнилого нарыва».

Кадры наводнений в Польше и Австрии. Видео © X / BGatesIsaPyscho / Volcaholic / Wojciech Pawelczyk

Природа пытается сама излечиться, от дурного, гнилого нарыва, который создают люди своими низкочастотными вибрациями и действиями. Природа, чтобы создать гармонию, начинает этот нарыв вскрывать. Именно поэтому сейчас есть прямая угроза того, что Запад может уйти под воду.

Дарья Миронова

Экстрасенс

Природа пытается сама излечиться, от дурного, гнилого нарыва, который создают люди своими низкочастотными вибрациями и действиями. Природа, чтобы создать гармонию, начинает этот нарыв вскрывать. Именно поэтому сейчас есть прямая угроза того, что Запад может уйти под воду.
Природа пытается сама излечиться, от дурного, гнилого нарыва, который создают люди своими низкочастотными вибрациями и действиями. Природа, чтобы создать гармонию, начинает этот нарыв вскрывать. Именно поэтому сейчас есть прямая угроза того, что Запад может уйти под воду.

Катаклизмы, по словам Мироновой, свидетельствуют о предзнаменованиях и знаках, когда люди что-то делают не так. Таким образом, они создают негативную программу в себе, которая отражается на энергии пространства. Это, как отметила экстрасенс, будет происходить до тех пор, пока люди не научатся дружить с природой. Также ясновидящая прогнозирует новые сильнейшие катаклизмы с природными аномалиями на Западе.

«Я точно могу сказать, что новые вирусы придут из Европы через воду, будет большое затопление Европы. Появятся новые заболевания, которые будут мутировать в организме человека, и, как дополнение, также будут большой угрозой для существования жителей Европы. Поэтому, конечно, нужно понимать, что природа – разумнее человека. Многие вещи природа видит больше, чем воспринимают люди», — пояснила Миронова.

Напомним, Европу топит сильнейшее за четверть века наводнение. Проблемы из-за стихийного бедствия испытывают в Польше и Чехии, железная дорога между которыми ушла под воду. Под ударом стихии также оказались Австрия, Венгрия, Германия и Румыния. От наводнения пострадали крупнейшие промышленные предприятия. К примеру, основной в Европе производитель литейного кокса OKK Koksovny — чешский химзавод BorsodChem — прекратил выпуск химикатов.

В Вене объявлена срочная эвакуация из-за наводнения
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Ольга Годуненко
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