«Излечение от гнилого нарыва»: Экстрасенс предрекла Европе судьбу Атлантиды из-за сильнейшего потопа

Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с Life.ru рассказала, почему в Европе сегодня происходят природные катаклизмы и каковы истинные причины их возникновения. Как считает ясновидящая, сильнейшее наводнение сразу в нескольких европейских странах говорит о том, что природа всеми силами пытается «излечиться от гнилого нарыва».

Кадры наводнений в Польше и Австрии. Видео © X / BGatesIsaPyscho / Volcaholic / Wojciech Pawelczyk

Природа пытается сама излечиться, от дурного, гнилого нарыва, который создают люди своими низкочастотными вибрациями и действиями. Природа, чтобы создать гармонию, начинает этот нарыв вскрывать. Именно поэтому сейчас есть прямая угроза того, что Запад может уйти под воду. Дарья Миронова Экстрасенс

Катаклизмы, по словам Мироновой, свидетельствуют о предзнаменованиях и знаках, когда люди что-то делают не так. Таким образом, они создают негативную программу в себе, которая отражается на энергии пространства. Это, как отметила экстрасенс, будет происходить до тех пор, пока люди не научатся дружить с природой. Также ясновидящая прогнозирует новые сильнейшие катаклизмы с природными аномалиями на Западе.

«Я точно могу сказать, что новые вирусы придут из Европы через воду, будет большое затопление Европы. Появятся новые заболевания, которые будут мутировать в организме человека, и, как дополнение, также будут большой угрозой для существования жителей Европы. Поэтому, конечно, нужно понимать, что природа – разумнее человека. Многие вещи природа видит больше, чем воспринимают люди», — пояснила Миронова.