Король Испании призвал понять гнев жителей Валенсии, забросавших его грязью

Злость жителей пострадавших от наводнений районов Валенсии нужно понять. С таким заявлением выступил король Испании Филипп VI после визита в муниципалитет Пайпорта на востоке страны, где люди забросали его свиту грязью.

«Мы должны дать этим людям надежду, решить чрезвычайную ситуацию, но также гарантировать им, что государство присутствует во всей своей полноте. < > Нужно понять злость и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось», — заявил он на совещании.