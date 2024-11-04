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4 ноября, 00:38

Король Испании призвал понять гнев жителей Валенсии, забросавших его грязью

Король Испании Филипп VI. Обложка © flickr / VOX Congreso

Король Испании Филипп VI. Обложка © flickr / VOX Congreso

Злость жителей пострадавших от наводнений районов Валенсии нужно понять. С таким заявлением выступил король Испании Филипп VI после визита в муниципалитет Пайпорта на востоке страны, где люди забросали его свиту грязью.

«Мы должны дать этим людям надежду, решить чрезвычайную ситуацию, но также гарантировать им, что государство присутствует во всей своей полноте. < > Нужно понять злость и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось», — заявил он на совещании.

Напомним, проливные дожди, которые в итоге вызвали смертоносное наводнение в Валенсии, обрушились на Испанию в конце октября. По последним данным, его жертвами стали 220 человек, сотни числятся пропавшими без вести. Король Испании Филипп VI и члены Правительства посетили пострадавшие от стихии районы, где их попытались забросать грязью.

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Оксана Попова
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