Оппозиция Абхазии разблокировала один из мостов после переговоров с властями

Абхазская оппозиция разблокировала один из трёх ранее перекрытых мостов в Сухуме. Власти после переговоров с протестующими дали обещание, что задержанные при беспорядках будут отпущены, после этого манифестанты разблокировали переход через реку Кодор, ведущий в Сухум.

«Представители глав администраций ряда районов выезжали на место. Властями была предпринята попытка силового воздействия, оппозиция дала отпор, произошла потасовка. Затем одни из глав администрации пообещал, что в течение определённого времени будут отпущены политзаключенные. Сейчас идут активные переговоры. Оппозицией сделан жест доброй воли — разблокирован мост», — сообщил ТАСС председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.