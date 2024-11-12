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12 ноября, 09:37

Оппозиция Абхазии разблокировала один из мостов после переговоров с властями

Абхазская оппозиция разблокировала один из трёх ранее перекрытых мостов в Сухуме. Власти после переговоров с протестующими дали обещание, что задержанные при беспорядках будут отпущены, после этого манифестанты разблокировали переход через реку Кодор, ведущий в Сухум.

«Представители глав администраций ряда районов выезжали на место. Властями была предпринята попытка силового воздействия, оппозиция дала отпор, произошла потасовка. Затем одни из глав администрации пообещал, что в течение определённого времени будут отпущены политзаключенные. Сейчас идут активные переговоры. Оппозицией сделан жест доброй воли — разблокирован мост», сообщил ТАСС председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.

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Напомним, 11 ноября в Абхазии начались акции протеста. Протестующие ребуют отпустить задержанных представителей оппозиции. Они перекрыли все три моста на выезде из Сухума: два через реку Гумиста и мост через реку Кодор. Блокировать их манифестанты собирались до тех пор, пока власти не выполнят их требование.

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Telegram/RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА

Александра Вишнякова
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