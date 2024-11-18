Спрос на отдых за границей среди россиян вырос на 38%

Как сообщили «Известия» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования «Островок», осенью 2024 года интерес россиян к зарубежным поездкам заметно возрос. По сравнению с тем же периодом прошлого года, спрос увеличился на 38%. Это свидетельствует о постепенном восстановлении интереса к зарубежным поездкам, особенно в страны Азии и близлежащие государства.

Наибольший прирост бронирований был отмечен в Абхазии, где количество заказов увеличилось в три раза. Также значительный рост наблюдался в Японии, Вьетнаме, Индонезии и Грузии — там число бронирований выросло вдвое.

В Казахстане рост составил 97%, а в Южной Корее, Черногории, Узбекистане, Китае и Венгрии также заметен заметный интерес со стороны российских туристов.

Среди стран, которые лидируют по количеству бронирований, можно выделить Белоруссию, Турцию, Абхазию, Грузию, Узбекистан, Таиланд, Казахстан, Армению, Японию и Объединенные Арабские Эмираты.

«Туристы предпочитают направления с прямым авиасообщением и безвизовым режимом, что значительно упрощает планирование поездок,» — отметила Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса «Островок».

Удивительно, но даже при растущем интересе к зарубежным путешествиям, внутренний туризм по-прежнему остаётся популярным направлением. В Российской Федерации наиболее популярными направлениями для путешественников являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград и другие крупные города. Однако стоит отметить, что такие локации, как Архыз и Южно-Сахалинск, привлекают всё больше внимания туристов, что говорит о расширении спектра внутренних маршрутов.

Осенью средняя стоимость ночи в отелях и гостевых домах России составила 5 тысяч рублей, что на 16% выше, чем в 2023-м. За границей же цена за ночь в среднем была 8300 рублей, что на 3% меньше, чем годом ранее. Это может объяснить, почему многие россияне предпочитают осенние путешествия: 26% респондентов отметили, что осенью цены на авиабилеты и проживание более доступны.

Эти данные свидетельствуют о том, что россияне активно возобновляют зарубежные поездки, при этом сохраняя интерес к путешествиям по своей стране.