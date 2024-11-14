Мальдивы теряют российских туристов из-за вейп-запрета
SHOT ПРОВЕРКА: Туристы хотят отказаться от Мальдив из-за запрета на ввоз вейпов
Российские туристы планируют отказаться от поездок на Мальдивы из-за запрета на ввоз вейпов. По их словам, они не готовы провести отдых в условиях такого «детокса». Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.
С 15 ноября ввоз вейпов и электронных устройств, включая систему IQOS, на острова становится запрещённым. Ранее Таможенная служба Мальдив объявила о запрете ввоза даже одной пачки сигарет, но позже разрешила провозить до целого блока.
Тем не менее, туристы не торопятся расстаться с вредной привычкой. Некоторые планируют снова учиться курить сигареты, в то время как другие рассматривают отказ от поездок на курорт. Уточняется, что на острове можно найти нелегальные магазины с «парилками», но цены там «кусаются».
Ранее Life.ru сообщал, что в Абхазии приняли решение запретить ввоз, рекламу и продажу вейпов. По словам депутата Инара Гицбы, закон направлен на защиту здоровья граждан, особенно несовершеннолетних, от воздействия продукции с никотином и её негативных последствий.
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