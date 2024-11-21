Студенты юрфака МГУ пожаловались на антисанитарию и тараканов в учебном корпусе
Студенты МГУ пожаловались на антисанитарию в учебном корпусе юридического факультета. В университете даже завелись тараканы из-за отсутствия уборки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Таракан и мусор в МГУ. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА
Студенты юридического факультета рассказали телеграм-каналу, что проблемы с уборкой в здании университета возле станции метро «Университет» возникли только в 2024 году. Уборщицы не моют полы и не выносят мусор — корзины буквально ломятся от отходов. По словам обучающихся, в учебном заведении даже завелись тараканы.
Мусор в МГУ. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА
Руководство МГУ уже третий месяц обещает наладить процесс уборки в корпусе юридического факультета, однако ситуация не изменилась за это время. Учащиеся сами собирали и выносили мусор из корпуса. Молодые люди выразили негодование, что они отдают за обучение 450 тысяч рублей в год, а учатся в грязи.
Грязное помещение в МГУ. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
А ранее Life.ru писал, что X5 и «ВкусВилл» изъяли из продажи продукцию «Можайского кондитерского дома» (МКД). Это произошло после появления в Интернете кадров из цеха, сотрудники которого жаловались на антисанитарные условия труда.
Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55