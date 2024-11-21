Студенты юрфака МГУ пожаловались на антисанитарию и тараканов в учебном корпусе

Студенты МГУ пожаловались на антисанитарию в учебном корпусе юридического факультета. В университете даже завелись тараканы из-за отсутствия уборки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Таракан и мусор в МГУ. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА

Студенты юридического факультета рассказали телеграм-каналу, что проблемы с уборкой в здании университета возле станции метро «Университет» возникли только в 2024 году. Уборщицы не моют полы и не выносят мусор — корзины буквально ломятся от отходов. По словам обучающихся, в учебном заведении даже завелись тараканы.

Мусор в МГУ. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА

Руководство МГУ уже третий месяц обещает наладить процесс уборки в корпусе юридического факультета, однако ситуация не изменилась за это время. Учащиеся сами собирали и выносили мусор из корпуса. Молодые люди выразили негодование, что они отдают за обучение 450 тысяч рублей в год, а учатся в грязи.

Грязное помещение в МГУ. Фото © SHOT ПРОВЕРКА