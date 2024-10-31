«ВкусВилл» и X5 сняли с продажи «Картошку» после фото антисанитарии с фабрики

X5 и «ВкусВилл» изъяли из продажи продукцию «Можайского кондитерского дома» (МКД) после появления в Сети кадров из цеха, сотрудники которого жаловались на антисанитарные условия труда. Руководство предприятия назвало информацию фейковой, однако прокуратура всё равно пришла туда с проверкой.

Кадры из цеха МКД. Фото © Telegram / ВкусВилл пишет

«Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по Сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы, вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу», — написали представители сети «ВкусВилл» в своём телеграм-канале.

Пресс-служба магазина отметила, что продукция поставщика регулярно проходила проверки на качество, которых с 2023 года было проведено целых 17. «ВкусВилл» также опубликовал кадры цеха, полученные во время планового аудита в августе, на которых помещение выглядит гораздо более чистым, чем на предыдущих компрометирующих фото и видео.

«Мы ждём результатов проверки, но если информация о ситуации на производстве подтвердится, ООО «Можайский кондитерский дом» и другие юрлица, которые могут быть с ним связаны, будут навсегда заблокированы для сотрудничества», — сказано в сообщении.