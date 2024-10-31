«ВкусВилл» и X5 сняли с продажи «Картошку» после фото антисанитарии с фабрики
X5 и «ВкусВилл» изъяли из продажи продукцию «Можайского кондитерского дома» (МКД) после появления в Сети кадров из цеха, сотрудники которого жаловались на антисанитарные условия труда. Руководство предприятия назвало информацию фейковой, однако прокуратура всё равно пришла туда с проверкой.
Кадры из цеха МКД. Фото © Telegram / ВкусВилл пишет
«Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по Сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы, вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу», — написали представители сети «ВкусВилл» в своём телеграм-канале.
Пресс-служба магазина отметила, что продукция поставщика регулярно проходила проверки на качество, которых с 2023 года было проведено целых 17. «ВкусВилл» также опубликовал кадры цеха, полученные во время планового аудита в августе, на которых помещение выглядит гораздо более чистым, чем на предыдущих компрометирующих фото и видео.
«Мы ждём результатов проверки, но если информация о ситуации на производстве подтвердится, ООО «Можайский кондитерский дом» и другие юрлица, которые могут быть с ним связаны, будут навсегда заблокированы для сотрудничества», — сказано в сообщении.
В пресс-службе X5 Group со своей стороны объявили, что поставки продукции с фабрики были заблокированы. Предприятие поставляло в «Перекрёсток» только пирожное «Картошка», добавили там.
Ранее несколько сотен россиян пожаловались на зефир из ВкусВилла, который вызывал боль в животе, тошноту и понос. Схожими симптомами обладала такая же продукция из «Пятёрочки» и «Перекрёстка». В связи с многочисленными сообщениями Роспотребнадзор решил закрыть фабрику, которая изготавливала злополучный зефир.
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