Роспотребнадзор временно закрыл фабрику, где производили зефир для «ВкусВилла»

Роспотребнадзор на время закрыл кондитерскую фабрику «Сокол» в подмосковном Дмитрове, где производили зефир без сахара для «ВкусВилла». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кондитерская фабрика «Сокол» временно закрыта. Видео © Telegram / Mash

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области проводится проверка в отношении производителя ООО «Кондитерская фабрика «Сокол», где производился зефир «Классический» без сахара из сети супермаркетов «ВкусВилл» и зефир «Жизель», — говорится в сообщении.