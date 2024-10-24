Роспотребнадзор временно закрыл фабрику, где производили зефир для «ВкусВилла»
Роспотребнадзор на время закрыл кондитерскую фабрику «Сокол» в подмосковном Дмитрове, где производили зефир без сахара для «ВкусВилла». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Кондитерская фабрика «Сокол» временно закрыта. Видео © Telegram / Mash
«Управлением Роспотребнадзора по Московской области проводится проверка в отношении производителя ООО «Кондитерская фабрика «Сокол», где производился зефир «Классический» без сахара из сети супермаркетов «ВкусВилл» и зефир «Жизель», — говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарных норм и правил, в том числе неудовлетворительное содержание производственных помещений, технологического оборудования, нарушение условий хранения, недостаточный контроль закладки сырья. В ходе проверки также установлено отсутствие подтверждения сроков годности на продукцию.
Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что сотни клиентов «Вкусвилла» пожаловались на отравление зефиром. В сети магазинов отреагировали на эту информацию, отметив, что в составе продукта есть мальтит, который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Позднее покупатели начали массово жаловаться на отравление зефиром из «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Данную продукцию также изъяли из магазинов.
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