От рыбака до прилавка: ФАС решила комплексно проверить цены на рыбу

ФАС проверит данные об объёмах вылова, первичной переработке, упаковке, транспортировке, структуре себестоимости, условиях и сроках хранения рыбной продукции. Анализу подвергнут наиболее популярные сорта рыба: минтай, пикша, горбуша, треска и сельдь. Кроме того, уточняется, что торговые сети предоставили ФАС сведения о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен. Данная информация даст возможность сделать выводы о структуре ценообразования на рыбную продукцию.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в российских магазинах скудный выбор рыбы по слишком высокой цене. Председатель Верхней палаты парламента напомнила, что в сентябре прошлого года горбуша продавалась рыбаками по 152 рубля за кило, а теперь цена на Дальнем Востоке достигла 270 рублей. А всегда считавшаяся дешёвой белая рыба порой стоит под две тысячи рублей за килограмм. Всё это свидетельствует о том, что на предприятия рыбной отрасли растёт нагрузка — ситуацию с ценами надо анализировать вместе с ФАС.