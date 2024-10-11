Эксперт прокомментировал идею сменить имидж минтая
Эксперт Бухаров, что смена имиджа минтая является планомерной работой
Ассоциация по вылову добычи минтая предложила изменить имидж этой рыбы. Данную инициативу прокомментировал Life.ru президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.
Специалист рассказал, что в российских морях водится более 900 видов промысловых рыб. Однако очень много рыбы отправляются заграницу, в Китай и США. Только остатки продукции расходятся по российскому рынку. Для улучшения ситуации необходимо наладить выпуск качественных полуфабрикатов: фрикаделек, фишболов, котлет, бульонов и тд. Такие продукты покупали бы и рестораны, и обычные люди.
«А сейчас они решили переделать имидж минтая. Ну, замечательно, хорошо, давайте. Только мы понимаем, от чего эта направленность на внутренний рынок. Но тут вопрос: они смогут выйти быстро на этот рынок неподготовленными? Потому что выход на рынок и снятие негативного имиджа минтая не произойдёт в одну секунду, это долгая планомерная работа», — заявил Бухаров.
Ранее Life.ru рассказывали, что в России решили изменить имидж минтая. По мнению экспертов, это позволит увеличить потребление рыбы в стране в два раза. Минтай назвали «главной рыбой нашей страны».
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