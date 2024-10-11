Эксперт прокомментировал идею сменить имидж минтая

Ассоциация по вылову добычи минтая предложила изменить имидж этой рыбы. Данную инициативу прокомментировал Life.ru президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

Специалист рассказал, что в российских морях водится более 900 видов промысловых рыб. Однако очень много рыбы отправляются заграницу, в Китай и США. Только остатки продукции расходятся по российскому рынку. Для улучшения ситуации необходимо наладить выпуск качественных полуфабрикатов: фрикаделек, фишболов, котлет, бульонов и тд. Такие продукты покупали бы и рестораны, и обычные люди.

«А сейчас они решили переделать имидж минтая. Ну, замечательно, хорошо, давайте. Только мы понимаем, от чего эта направленность на внутренний рынок. Но тут вопрос: они смогут выйти быстро на этот рынок неподготовленными? Потому что выход на рынок и снятие негативного имиджа минтая не произойдёт в одну секунду, это долгая планомерная работа», — заявил Бухаров.