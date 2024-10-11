Дёшево и много: В России хотят изменить имидж минтая
Глава АДМ Буглак: Изменения имиджа минтая повысит его потребление в стране вдвое
В рыбной промышленности хотят поменять имидж минтая в России. Это, как ожидается, повысит его потребление в России минимум вдвое. Такое заявление сделал президент ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. По его словам, это — «главная рыба» нашей страны с долей более 35%.
«Обеспеченность внутреннего рынка крайне высокая, сейчас с учётом его потребности поставки от вылова превышают 21%, но мы работаем над их увеличением», — сказал Буглак в разговоре с РИА «Новости».
Глава организации также напомнил, что первая программа по продвижению рыбной категории в стране была запущена в прошлом году. В 2024-м на внутреннем рынке ведущим направлением стало свежее филе минтая. Как подчеркнул Булгак, стоимость данной рыбы относительно стабильная и практически не зависит от объёмов вылова.
Ранее Лайф сообщал, что в период с 1 ноября 2022 года и до 1 августа 2025 года на Камчатке будет действовать запрет на вывоз авиатранспортом более 10 килограммов лососёвой икры. Такая мера была введена в качестве эксперимента.
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