Дёшево и много: В России хотят изменить имидж минтая

В рыбной промышленности хотят поменять имидж минтая в России. Это, как ожидается, повысит его потребление в России минимум вдвое. Такое заявление сделал президент ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. По его словам, это — «главная рыба» нашей страны с долей более 35%.

«Обеспеченность внутреннего рынка крайне высокая, сейчас с учётом его потребности поставки от вылова превышают 21%, но мы работаем над их увеличением», — сказал Буглак в разговоре с РИА «Новости».

Глава организации также напомнил, что первая программа по продвижению рыбной категории в стране была запущена в прошлом году. В 2024-м на внутреннем рынке ведущим направлением стало свежее филе минтая. Как подчеркнул Булгак, стоимость данной рыбы относительно стабильная и практически не зависит от объёмов вылова.