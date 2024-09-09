«Крабовый бумеранг» из-за России заставил страдать европейцев и американцев
Из супермаркетов в США и ЕС пропадают крабы и рыба из-за антироссийских санкций
Ограничения, введённые на поставки рыбы и морепродуктов из РФ в 2022 году, оказывают обратное действие на США и страны Европы. Так, на Западе наблюдаются проблемы с крабами, лососем, минтаем и треской. Это связано с тем, что до введения санкций одним из основных поставщиков была Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».
Теперь в Штаты не завозят даже переработанные продукты из РФ. Тем временем Россия увеличила объёмы поставок морепродуктов в Китай за год практически на треть. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, КНР получает 1,3 млн тонны рыбной продукции на $3 млрд.
Ранее в Евросоюзе собирались ужесточить импорт морепродуктов из России. При этом объёмы поставляемой в европейские страны из РФ рыбной продукции составляет 70% от всей рыбы, которая есть на рынке ЕС.
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