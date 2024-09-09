«Крабовый бумеранг» из-за России заставил страдать европейцев и американцев

Ограничения, введённые на поставки рыбы и морепродуктов из РФ в 2022 году, оказывают обратное действие на США и страны Европы. Так, на Западе наблюдаются проблемы с крабами, лососем, минтаем и треской. Это связано с тем, что до введения санкций одним из основных поставщиков была Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь в Штаты не завозят даже переработанные продукты из РФ. Тем временем Россия увеличила объёмы поставок морепродуктов в Китай за год практически на треть. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, КНР получает 1,3 млн тонны рыбной продукции на $3 млрд.