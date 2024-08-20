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20 августа, 17:46

Чиновник из Росрыболовства каждый месяц брал взятки рыбой и получил срок

Чиновника из Росрыболовства приговорили к 2,5 года колонии за взятки рыбой

Суд в Ростовской области приговорил к 2,6 года тюрьмы начальника Волгодонской инспекции рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Романа Макарова. Он каждый месяц брали взятки рыбой за укрывание незаконной добычи, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Оперативникам удалось установить личность жителя Константиновского района, который через посредника ежемесячно передавал рыбу начальнику Волгодонской инспекции рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства — старшему государственному инспектору Нижнедонского отдела Макарову.

В ФСБ отметили, что в декабре прошлого года посредника задержали с поличным при получении 14 брикетов замороженной тарани общим весом 139 килограммов. Стоимость рыбы составила свыше 228 тысяч рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье о получении взятки.

"Цимлянским районным судом Ростовской области Макаров признан виновным в совершении инкриминируемого ему деяния с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — указано в сообщении.

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А ранее Life.ru писал, что полицейские задержали заместителя главы МЧС в Забайкалье Савелия Столярова за взятку в 300 тысяч рублей. Обвиняемый получал от некоего бизнесмена деньги за согласование проектной документации по реконструкции муниципальной системы оповещения населения Читы.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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