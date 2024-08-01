В Евросоюзе обсудят ограничения на импорт рыбы из России

В рамках нового пакета санкций может произойти серьёзное ужесточение импорта морепродуктов из России. Обсуждение данного вопроса ведётся в Евросоюзе. Примечательно, что запрет на поставки российских морепродуктов, ракообразных и икры действует с марта 2022 года. При этом ряд стран Балтии настаивает на ограничении ввоза в ЕС свежей рыбы из России. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

"Если поставки российского минтая полностью прекратятся из-за санкций, замены в настоящее время нет", — прокомментировал управляющий директор Федеральной ассоциации рыбной промышленности Германии Штефан Майер.

Он также отметил, что импорт из России, который по некоторым данным составляет 70% всех рыбных продуктов в ЕС, не удастся полностью покрыть за счёт поставок из США. Даже несмотря на то, что Штаты являются крупнейшим импортёром минтая в ЕС после РФ. При этом за запрет поставок трески, сельди, кильки и другой рыбы из нашей страны выступают Литва, Эстония, Латвия и Швеция. Обсудить данный вопрос планируют в начале осени.