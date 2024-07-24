Россельхознадзор запретил транзит продукции птицеводства из США

Россельхознадзор с 24 июля 2024 года запретил импорт и транзит через Россию всей птицеводческой продукции из Соединённых Штатов. Как говорится в письме заместителя руководителя ведомства Константина Савенкова, которое имеется в распоряжении корреспондентов "Агроэксперта", такое решение было принято из-за распространения там птичьего гриппа.

"Россельхознадзором в мерах предосторожности с 24.07.2024 вводятся временные ограничения на импорт в РФ из США всей птицеводческой продукции. <…> А также транзит всей указанной продукции по территории Российской Федерации", — говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что введённые ограничения не отразятся на российском рынке, потому что с 2014 года в России действует запрет на ввоз в страну отдельных видов сельскохозяйственной продукции из недружественных стран, в том числе из Соединённых Штатов. Несмотря на это, США поставляют такие товары в Казахстан через транзит по РФ, что теперь становится невозможным.

"Вопрос отмены временных ограничений может быть рассмотрен после предоставления исчерпывающей информации по ликвидации вспышек ВГП на территории США и до проведения переговоров между компетентными ведомства России и США", — заявили в Россельхознадзоре.