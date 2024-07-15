Профессор объяснил, почему в России сравнялась стоимость свинины и курятины
Профессор Чеглов: Цены на свинину и курятину практически сравнялись
Цены на свинину и курятину в России практически сравнялись. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic
Стоимость свинины и курятины в России практически сравнялась. Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов в беседе с "Праймом" рассказал, чем обусловлено это явление.
Согласно сведениям, предоставленным Минсельхозом, свинина в начале июня текущего года стоила в оптовом звене 171 рубль за килограмм, а с начала года подешевела на 5%. В то же время для курятины эти показатели вылились в 162 рубля за килограмм и 2% снижения цены с начала года. Также там отметили, что по первому виду мяса Россия полностью себя обеспечивает, хоть курица и более доступна.
Собеседник агентства рассказал, что здесь сработал фактор консолидации рынка, так как он находится в руках крупных холдингов, а они, в свою очередь, держат стоимость товара и диверсифицируют производство. По словам Чеглова, именно их продукция сейчас и находится на полках сетевых магазинов.
В случае с куриным мясом это проявляется наиболее чётко, так как такое производство давно находится на потоке у крупных производителей: так проще решать проблемы с кормами и птичьими болезнями. В связи с этим меньше конкуренции, а следствием этого становится сезонная корректировка цен, происходящая у всех одинаково.
На рынке свиного мяса, который является растущим, наблюдается конкуренция, поэтому корректировка цен здесь заметнее, как и их волатильность. Однако, по его словам, ситуация может измениться, когда закончится летний период.
"Сегодня свинина выгоднее, значит, её производители тоже начнут наращивать объёмы, скупая мелких участников рынка. В этом случае ситуация с ценами может измениться", — заявил Чеглов.
Он также уточнил, что экспорт почти никак не сказывается на мясном рынке из-за своей незначительности по объёмам. При этом эксперт уточнил, что объём импорта, который остался в небольшом количестве, зависит от того, как российские производители пройдут риски болезней и разворота логистических цепочек.
Ранее Life.ru писал, что в январе текущего года Минсельхоз РФ разрешил ввоз первых 18,5 тонны куриного мяса в рамках беспошлинной квоты. Это произошло после того, как в конце декабря прошлого года правительство отменило таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тысяч тонн.