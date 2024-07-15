Профессор объяснил, почему в России сравнялась стоимость свинины и курятины

Стоимость свинины и курятины в России практически сравнялась. Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов в беседе с "Праймом" рассказал, чем обусловлено это явление.

Согласно сведениям, предоставленным Минсельхозом, свинина в начале июня текущего года стоила в оптовом звене 171 рубль за килограмм, а с начала года подешевела на 5%. В то же время для курятины эти показатели вылились в 162 рубля за килограмм и 2% снижения цены с начала года. Также там отметили, что по первому виду мяса Россия полностью себя обеспечивает, хоть курица и более доступна.

Собеседник агентства рассказал, что здесь сработал фактор консолидации рынка, так как он находится в руках крупных холдингов, а они, в свою очередь, держат стоимость товара и диверсифицируют производство. По словам Чеглова, именно их продукция сейчас и находится на полках сетевых магазинов.

В случае с куриным мясом это проявляется наиболее чётко, так как такое производство давно находится на потоке у крупных производителей: так проще решать проблемы с кормами и птичьими болезнями. В связи с этим меньше конкуренции, а следствием этого становится сезонная корректировка цен, происходящая у всех одинаково.

На рынке свиного мяса, который является растущим, наблюдается конкуренция, поэтому корректировка цен здесь заметнее, как и их волатильность. Однако, по его словам, ситуация может измениться, когда закончится летний период.

"Сегодня свинина выгоднее, значит, её производители тоже начнут наращивать объёмы, скупая мелких участников рынка. В этом случае ситуация с ценами может измениться", — заявил Чеглов.