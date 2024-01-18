В России разрешили ввоз первой партии беспошлинной курятины
Минсельхоз РФ разрешил ввоз 18,5 тонны куриного мяса в рамках беспошлинной квоты
Минсельхоз РФ разрешил ввоз первых 18,5 тонны куриного мяса в рамках беспошлинной квоты. Это следует из материалов ведомства.
Напомним, в конце декабря правительство отменило таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тысяч тонн. Такое решение приняли, чтобы поддержать стабильные цены на продукцию за счёт наращивания предложения на внутреннем рынке.
На сегодняшний день остаток тарифной льготы составляет 139 981,5 тонны. В результате этого объём поставки равен 18,5 тонны. При этом количество заявок, принятых на рассмотрение, заметно выросло. 18 января они составили 4706 тонн, 17 января — 402 тонны, а на прошлой неделе — 225,98 тонны.
А ранее Лайф писал, что Минсельхоз РФ отметил снижение цен на куриные яйца за минувшую неделю на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно. Ведомство прогнозирует и дальнейшее падение стоимости продукции.
ТАСС / Кирилл Кухмарь