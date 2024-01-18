В России разрешили ввоз первой партии беспошлинной курятины

Минсельхоз РФ разрешил ввоз первых 18,5 тонны куриного мяса в рамках беспошлинной квоты. Это следует из материалов ведомства.

На сегодняшний день остаток тарифной льготы составляет 139 981,5 тонны. В результате этого объём поставки равен 18,5 тонны. При этом количество заявок, принятых на рассмотрение, заметно выросло. 18 января они составили 4706 тонн, 17 января — 402 тонны, а на прошлой неделе — 225,98 тонны.