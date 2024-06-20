Япония в апреле резко нарастила импорт морских ежей из РФ на 45%

Япония резко нарастила объёмы закупок морских ежей из России, которая в апреле стала единственным поставщиком деликатеса в страну. По сравнению с апрелем 2023 года показатели выросли на 45% — до 1,5 миллиарда йен, что в пересчёте на рубли составляет почти 900 миллионов. Подсчёты подвело РИА "Новости".

Рост показателей вызван сбросом в океан радиоактивной воды с АЭС "Фукусима". Хоть и утверждается, что она очищена и не вредит природе, мировое сообщество выступает против таких методов ликвидации отходов. Китай полностью отказался от покупки всех продуктов японского морского промысла. Другие страны также ввели подобные ограничения. А Россельхознадзор в октябре прошлого года заявил, что присоединяется к ограничительным мерам КНР в отношении поставок рыбной продукции из Японии.