Матвиенко: В российских магазинах скудный выбор рыбы по слишком высокой цене
Российской рыбной отрасли нужны осторожные и взвешенные решения, которые не спровоцируют рост цен. Сейчас выбор рыбы на отечественных прилавках нельзя назвать разнообразным, а стоимость этой продукции продолжает расти. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время правительственного часа с главой Минсельхоза Оксаной Лут.
«Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает её недоступной для большой части наших граждан», — отметила она.
Спикер Совета Федерации напомнила, что в сентябре прошлого года горбуша продавалась рыбаками по 152 рубля за кило, а теперь цена на Дальнем Востоке достигла 270 рублей. А всегда считавшаяся дешёвой белая рыба порой стоит под 2 тысячи рублей за килограмм. Всё это свидетельствует о том, что на предприятия рыбной отрасли растёт нагрузка — ситуацию с ценами надо анализировать вместе с ФАС.
Матвиенко добавила, что уже поговорила на этот счёт с Оксаной Лут, и они пришли к выводу, что отрасль требует тщательного контроля и баланса со стороны государства, которое при этом, должно получать положенные ему налоги. Действовать нужно «не топором, а скальпелем», пояснила председатель верхней палаты парламента.
Матвиенко также сказала, что руководство рыбной отрасли РФ не должно забывать о том, что профессия рыбака очень сложна. При этом, вопреки всем трудностям, объём добычи рыбы в 2023 году превзошёл показатели 2022-го и составил 5,3 миллиона тонн, что стало лучшим показателем за три последних десятилетия.
«Как говорят, это самый лучший показатель за последние 30 лет. Благодаря труду рыбаков, мы сохраняем статус страны, как одной из крупнейших рыболовных держав мира. Но всё это происходит для того, чтобы рыба попадала на стол наших граждан, на прилавки магазинов», — подытожила спикер Совета Федерации.
Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут объяснила резкий рост цен на красную икру цикличным снижением вылова лососёвых. Глава ведомства добавила, что подешеветь продукция может уже в следующем году. При этом в российском Рыбном союзе заявили, что дефицита икры на рынке не будет, и даже наоборот: ожидается переизбыток этого товара.
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