Матвиенко: В российских магазинах скудный выбор рыбы по слишком высокой цене

Российской рыбной отрасли нужны осторожные и взвешенные решения, которые не спровоцируют рост цен. Сейчас выбор рыбы на отечественных прилавках нельзя назвать разнообразным, а стоимость этой продукции продолжает расти. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время правительственного часа с главой Минсельхоза Оксаной Лут.

«Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает её недоступной для большой части наших граждан», — отметила она.

Спикер Совета Федерации напомнила, что в сентябре прошлого года горбуша продавалась рыбаками по 152 рубля за кило, а теперь цена на Дальнем Востоке достигла 270 рублей. А всегда считавшаяся дешёвой белая рыба порой стоит под 2 тысячи рублей за килограмм. Всё это свидетельствует о том, что на предприятия рыбной отрасли растёт нагрузка — ситуацию с ценами надо анализировать вместе с ФАС.

Матвиенко добавила, что уже поговорила на этот счёт с Оксаной Лут, и они пришли к выводу, что отрасль требует тщательного контроля и баланса со стороны государства, которое при этом, должно получать положенные ему налоги. Действовать нужно «не топором, а скальпелем», пояснила председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко также сказала, что руководство рыбной отрасли РФ не должно забывать о том, что профессия рыбака очень сложна. При этом, вопреки всем трудностям, объём добычи рыбы в 2023 году превзошёл показатели 2022-го и составил 5,3 миллиона тонн, что стало лучшим показателем за три последних десятилетия.