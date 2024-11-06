Физфак МГУ перешёл на дистанционку из-за введения противоэпидемических мер

Физический факультет МГУ перешёл на дистанционку до 23 ноября. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале направления. Там отметили, что такое решение связано с введением срочных противоэпидемических мер.

«В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на Физическом факультете вводятся срочные противоэпидемические меры, в связи с этим на физическом факультете вводится дистанционный режим обучения до 23 ноября включительно», — написала администрация вуза.