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6 ноября, 18:08

Физфак МГУ перешёл на дистанционку из-за введения противоэпидемических мер

Физический факультет МГУ перешёл на дистанционку до 23 ноября. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале направления. Там отметили, что такое решение связано с введением срочных противоэпидемических мер.

«В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на Физическом факультете вводятся срочные противоэпидемические меры, в связи с этим на физическом факультете вводится дистанционный режим обучения до 23 ноября включительно», — написала администрация вуза.

Роспотребнадзор организовал работу «горячей линии» из-за вируса Коксаки
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Ранее Life.ru писал, что в МГУ отменили массовые мероприятия из-за случая кори в общежитии. Между тем, главный детский инфекционист заявила, что в Москве складывается спокойная обстановка по заболеваемости различными инфекциями, в том числе, с энтеровирусными, включая новый вирус Коксаки.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Александра Мышляева
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