В МГУ отменили массовые мероприятия из-за случая кори в общежитии

В одном из общежитий Московского государственного университета на 21 день приостановили гостевой режим. Причиной этому послужил предполагаемый случай кори в доме студента на Ломоносовском проспекте. Об этом сказано в телеграм-канале объединённого студенческого комитета.

«В связи с предполагаемым случаем кори в ДСЛ, по распоряжению А.А. Водолазского (начальника управления общежитиями. — Прим. Life.ru), на 21 день или до особого распоряжения полностью прекращается гостевой режим», — сказано в публикации.

В общежитии также решили отменить все массовые мероприятия любого характера.