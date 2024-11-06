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Регион
6 ноября, 12:00

В МГУ отменили массовые мероприятия из-за случая кори в общежитии

МГУ имени М.В.Ломоносова. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

МГУ имени М.В.Ломоносова. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

В одном из общежитий Московского государственного университета на 21 день приостановили гостевой режим. Причиной этому послужил предполагаемый случай кори в доме студента на Ломоносовском проспекте. Об этом сказано в телеграм-канале объединённого студенческого комитета.

«В связи с предполагаемым случаем кори в ДСЛ, по распоряжению А.А. Водолазского (начальника управления общежитиями. — Прим. Life.ru), на 21 день или до особого распоряжения полностью прекращается гостевой режим», — сказано в публикации.

В общежитии также решили отменить все массовые мероприятия любого характера.

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Ранее в Перском крае цыганская свадьба внезапно обернулась вспышкой кори среди населения. Вирус подхватили сразу четырнадцать человек. При этом источник инфекции, по данным Роспотребнадзора, прибыл в регион из Нижнего Тагила.

Владимир Озеров
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