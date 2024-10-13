Назван единственно верный способ защиты от кори

Жителям России рассказали, как уберечь себя от кори. Есть лишь единственный способ избежать заражения опасным заболеванием, и это сделать прививку в первые 72 часа после контакта с инфицированным, заявила врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

Она объяснила, что возбудителем кори является вирус, который очень легко передаётся. И если не пройти вакцинацию, то риск заражения повышается практически до 100%.

«Из 100 контактировавших не привитых и не болевших ранее 95 заболеют», — рассказала Скорпилева в беседе с 360.ru.

Врач добавила, что лечения кори как такового не существует. Медики пытаются бороться лишь с симптомами болезни. Поначалу у пациентов поднимается высокая температура. После во рту и на теле появляется сыпь. Больные нередко сталкиваются с конъюнктивитом, острым ринитом, сухим кашлем и другими осложнениями. Закончиться всё это может плачевно, вплоть до летального исхода.

«Кроме того, корь является иммуносупрессивным заболеванием. То есть люди, которые её перенесли, начинают болеть другими инфекциями», — пояснила доктор.