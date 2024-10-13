Назван единственно верный способ защиты от кори
Врач Скорпилева: Из 100 невакцинированных и не болевших корью заразятся 95
Жителям России рассказали, как уберечь себя от кори. Есть лишь единственный способ избежать заражения опасным заболеванием, и это сделать прививку в первые 72 часа после контакта с инфицированным, заявила врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.
Она объяснила, что возбудителем кори является вирус, который очень легко передаётся. И если не пройти вакцинацию, то риск заражения повышается практически до 100%.
«Из 100 контактировавших не привитых и не болевших ранее 95 заболеют», — рассказала Скорпилева в беседе с 360.ru.
Врач добавила, что лечения кори как такового не существует. Медики пытаются бороться лишь с симптомами болезни. Поначалу у пациентов поднимается высокая температура. После во рту и на теле появляется сыпь. Больные нередко сталкиваются с конъюнктивитом, острым ринитом, сухим кашлем и другими осложнениями. Закончиться всё это может плачевно, вплоть до летального исхода.
«Кроме того, корь является иммуносупрессивным заболеванием. То есть люди, которые её перенесли, начинают болеть другими инфекциями», — пояснила доктор.
По данным ВОЗ, в прошлом году в Европе зарегистрировано свыше 30 тысяч случаев кори, тогда как в 2022 году заболевших насчитывалось только 941. Это говорит о 30-кратном увеличении количества инфицированных. Врачи призывают не забывать о вакцинации, потому что это единственный способ избежать тяжёлых последствий в случае болезни. Кроме того, нужно помнить, что прививка от кори не действует на протяжении всей жизни и взрослым всегда требуется ревакцинация.