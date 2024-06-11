Глава Роспотребнадзора объяснила потрясающую эффективность борьбы с корью в России

В мире фиксируется интенсивный рост заболеваемости корью, однако в России он почти сошёл на нет. Об этом на ПМЭФ рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Подъём заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идёт во всём мире, и очень интенсивно. В Российской Федерации мы считаем, что он, в принципе, заканчивается", — цитирует её РИА "Новости".

Попова добавила, что первые случаи возникновения этой болезни произошли после того, как её привезли из других стран. По её словам, Российская Федерация вошла в число тех немногих государств, которые зафиксировали все подтверждённые случаи появления недуга или даже подозрения на него, чтобы предвидеть все связанные с ним угрозы и предотвратить их.