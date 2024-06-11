Глава Роспотребнадзора объяснила потрясающую эффективность борьбы с корью в России
Попова: В мире растёт заболеваемость корью, но в России она почти сошла на нет
В мире фиксируется интенсивный рост заболеваемости корью, однако в России он почти сошёл на нет. Об этом на ПМЭФ рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Подъём заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идёт во всём мире, и очень интенсивно. В Российской Федерации мы считаем, что он, в принципе, заканчивается", — цитирует её РИА "Новости".
Попова добавила, что первые случаи возникновения этой болезни произошли после того, как её привезли из других стран. По её словам, Российская Федерация вошла в число тех немногих государств, которые зафиксировали все подтверждённые случаи появления недуга или даже подозрения на него, чтобы предвидеть все связанные с ним угрозы и предотвратить их.
Ранее Попова предупредила о том, что штамм FLiRT не станет последней вариацией CoViD-19. Вирус активно мутирует и меняется, что приводит к появлению всё новых геновариантов. Впрочем, добавила она, существует специальная система мониторинга циркуляции коронавируса, которая позволяет выявлять его новые виды, даже если они встречаются в единственном экземпляре. При этом самым распространённым штаммом по-прежнему является "омикрон".
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