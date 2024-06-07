Бесплатное питание изменило пищевые привычки школьников, рассказала Попова

Бесплатное питание, которое предоставляется ученикам 1–4-х классов, помогло сформировать у детей правильные пищевые привычки. Об этом рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что с 2020 года завтрак в школе для младшеклассников в первую смену либо обед для обучающихся начальных классов во вторую смену стал бесплатным.

"Проект работает и тоже даёт уже очень неплохие результаты. Мы это видим, четыре года проекту, хотя бы в абсолютно безусловном показателе изменения пищевых привычек", — отметила Попова в ходе сессии "Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава Роспотребнадзора уточнила, что учащиеся первых четырёх классов стали намного меньше употреблять соль и сахар. Так, количество добавляемых ложек сахара снизилось в четыре раза, отметила Попова. По её словам, это особенно важно, так как школьники стали формировать для себя правильные пищевые привычки.