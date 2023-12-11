В Госдуме предложили ввести в школах урок по ПП и ЗОЖ
Депутат Огуль предложил ввести в школах урок "Моё здоровье"
Необходимо создавать школы по правильному питанию для детей в регионах, а также вводить в образовательных учреждениях урок "Моё здоровье". Такое предложение озвучил в ходе круглого стола в Госдуме депутат Леонид Огуль. По его словам, такой предмет должен научить школьников основам правильного питания и гигиены.
"В регионах уже создаются школы диабета, где собирают всех людей, которые подвержены риску сахарного диабета, и проводят такие вот школы… я думаю, такие школы по правильному питанию именно детей нужно создавать уже в регионах… мы хотели внедрить в Министерство просвещения, это то ОБЖ, которое на сегодняшний день есть в школах, оно уже себя изживает, нужно сделать урок "Моё здоровье", — предложил он.
Он отметил, что на уроках ученикам стоит рассказывать об основах гигиены и правильного питания, а также проводить работу с родителями, которые неправильно составляют рацион детей.
По словам депутата, в последнее время всё больше детей сталкивается с проблемой ожирения. Он добавил, что решаться это должно не только при помощи уроков физкультуры, но и других специалистов, которые расскажут о принципах ЗОЖ.
А ранее член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что сексуальное образование в школах необходимо, потому что его отсутствие приводит к множеству ошибок. Он считает, что введению сексуального образования должен предшествовать большой комплекс исследований — не только чисто теоретических, но и опирающихся на накопленный опыт других стран.
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