В Госдуме предложили ввести в школах урок по ПП и ЗОЖ

Необходимо создавать школы по правильному питанию для детей в регионах, а также вводить в образовательных учреждениях урок "Моё здоровье". Такое предложение озвучил в ходе круглого стола в Госдуме депутат Леонид Огуль. По его словам, такой предмет должен научить школьников основам правильного питания и гигиены.

"В регионах уже создаются школы диабета, где собирают всех людей, которые подвержены риску сахарного диабета, и проводят такие вот школы… я думаю, такие школы по правильному питанию именно детей нужно создавать уже в регионах… мы хотели внедрить в Министерство просвещения, это то ОБЖ, которое на сегодняшний день есть в школах, оно уже себя изживает, нужно сделать урок "Моё здоровье", — предложил он.

Он отметил, что на уроках ученикам стоит рассказывать об основах гигиены и правильного питания, а также проводить работу с родителями, которые неправильно составляют рацион детей.

По словам депутата, в последнее время всё больше детей сталкивается с проблемой ожирения. Он добавил, что решаться это должно не только при помощи уроков физкультуры, но и других специалистов, которые расскажут о принципах ЗОЖ.