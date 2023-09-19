Регион

Уведомления отключены

19 сентября, 14:09

Сексуальное образование может появиться в российских школах, но при одном условии

Депутат Вассерман допустил появление сексуального образования в школах России

Сексуальное образование в школах необходимо, потому что его отсутствие приводит к множеству ошибок. Об этом заявил член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман "Ленте.ру". Также он высказался о возможности введения нового предмета в России.

"Без такой программы разных ошибок и осложнений может быть едва ли не больше в процессе такого образования, чем в его отсутствии. Поэтому уже несколько попыток введения сексуального образования в Российской Федерации заканчивались довольно громкими скандалами, причём не на ровном месте, ошибок хватало", поделился Вассерман.

Что не так с математикой: Почему бренды занимаются образованием школьников

Что не так с математикой: Почему бренды занимаются образованием школьников

Он считает, что введению сексуального образования должен предшествовать большой комплекс исследований — не только чисто теоретических, но и опирающихся на накопленный опыт других стран.

Ранее в бельгийском городе Шарлеруа протестующие подожгли четыре школы из-за введения нового обязательного предмета о сексе и ориентации. Противники нового курса боятся, что в образовательных учреждениях будут пропагандировать смену ориентации и гиперсексуальность.

Обложка ©

Unsplash / Ben White

Александра Мышляева
  • Новости
  • Анатолий Вассерман
  • Дети
  • Образование
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров