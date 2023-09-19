Сексуальное образование может появиться в российских школах, но при одном условии

Сексуальное образование в школах необходимо, потому что его отсутствие приводит к множеству ошибок. Об этом заявил член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман "Ленте.ру". Также он высказался о возможности введения нового предмета в России.

"Без такой программы разных ошибок и осложнений может быть едва ли не больше в процессе такого образования, чем в его отсутствии. Поэтому уже несколько попыток введения сексуального образования в Российской Федерации заканчивались довольно громкими скандалами, причём не на ровном месте, ошибок хватало", — поделился Вассерман.

Он считает, что введению сексуального образования должен предшествовать большой комплекс исследований — не только чисто теоретических, но и опирающихся на накопленный опыт других стран.