В Бельгии протестующие подожгли четыре школы из-за нового предмета о сексе
Полиция Бельгии: Протестующие подожгли четыре школы из-за предмета о сексе
В бельгийском городе Шарлеруа протестующие подожгли четыре школы из-за введения нового обязательного предмета о сексе и ориентации, сообщило издание SudInfo.
Двухчасовой ежегодный курс стал обязательным для школьников 11–12 и 15–16 лет с текущего года. Авторы предмета заявили, что он ответит на вопросы подростков по таким темам, как "сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы".
Противники нового курса боятся, что в школах будут пропагандировать смену ориентации и гиперсексуальность. Исламские и католические организации призвали провести протесты против этого предмета. Полиция в свою очередь обещает найти злоумышленников, которые подожгли школы.
Напомним, в августе Бельгию охватили огненные беспорядки из-за убийства водителя квадроцикла полицейскими. Для их подавления в Упей пришлось отправить подкрепление из соседних населённых пунктов.
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