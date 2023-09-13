В Бельгии протестующие подожгли четыре школы из-за нового предмета о сексе

В бельгийском городе Шарлеруа протестующие подожгли четыре школы из-за введения нового обязательного предмета о сексе и ориентации, сообщило издание SudInfo.

Двухчасовой ежегодный курс стал обязательным для школьников 11–12 и 15–16 лет с текущего года. Авторы предмета заявили, что он ответит на вопросы подростков по таким темам, как "сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы".

Противники нового курса боятся, что в школах будут пропагандировать смену ориентации и гиперсексуальность. Исламские и католические организации призвали провести протесты против этого предмета. Полиция в свою очередь обещает найти злоумышленников, которые подожгли школы.