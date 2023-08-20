Бельгию охватили огненные беспорядки из-за убийства водителя квадроцикла полицейскими
Soir: Беспорядки начались в Бельгии после убийства водителя полицейскими
В Бельгии начались беспорядки после того, как полицейские убили водителя квадроцикла. Об этом сообщает местное издание Soir.
В Бельгии вспыхнули беспорядки. Видео © Twitter / mec_ano
По данным портала, 18 августа полицейские в городе Упей пытались остановить 30-летнего мужчину за рулём квадроцикла для проверки документов, однако он отказался выполнять требования и сбил одного сотрудника. Второй дважды выстрелил в нарушителя из табельного оружия, в результате чего тот скончался от полученных ранений.
После этого местные власти, опасаясь беспорядков, запретили устраивать на улице мероприятия, на которых собирается более четырёх человек. Тем не менее запрет не помешал жителям собраться поздно ночью: они устроили погром, перекрыли дороги и напали на полицейских. Для подавления беспорядков в Упей даже пришлось отправить подкрепление из соседних населённых пунктов.
"Мы призываем граждан к спокойствию, чтобы сохранить безопасность людей и имущество. Мы призываем вас позволить правосудию выполнить свою работу и установить истину", — заявили в администрации города.
Ранее Лайф рассказывал о массовых беспорядках во Франции после убийства полицейским 17-летнего алжирца. Юношу расстреляли после отказа подчиниться требованиям правоохранителей. Ущерб от погромов оценили в более чем миллиард евро, было разграблено свыше тысячи магазинов и 200 торговых центров. Полиция задержала порядка 3,5 тысячи человек, из которых почти половина — подростки. 5 июля МВД Франции отчиталось о прекращении беспорядков, обвиняемый в убийстве алжирца полицейский задержан, он извинился перед семьёй погибшего.
Twitter / mec_ano