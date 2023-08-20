Бельгию охватили огненные беспорядки из-за убийства водителя квадроцикла полицейскими

В Бельгии начались беспорядки после того, как полицейские убили водителя квадроцикла. Об этом сообщает местное издание Soir.

В Бельгии вспыхнули беспорядки. Видео © Twitter / mec_ano

По данным портала, 18 августа полицейские в городе Упей пытались остановить 30-летнего мужчину за рулём квадроцикла для проверки документов, однако он отказался выполнять требования и сбил одного сотрудника. Второй дважды выстрелил в нарушителя из табельного оружия, в результате чего тот скончался от полученных ранений.

После этого местные власти, опасаясь беспорядков, запретили устраивать на улице мероприятия, на которых собирается более четырёх человек. Тем не менее запрет не помешал жителям собраться поздно ночью: они устроили погром, перекрыли дороги и напали на полицейских. Для подавления беспорядков в Упей даже пришлось отправить подкрепление из соседних населённых пунктов.