На фестивале Эритреи в Германии произошли стычки африканцев и полиции

Демонстранты ранили 22 сотрудника полиции на фестивале Эритреи в немецком городе Гиссен. Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, арестованы 60 человек.

В конфликте участвовали граждане африканской страны, недовольные властями Эритреи. Около 100–150 человек попытались перелезть через забор на территорию выставочного комплекса, а перед этим снесли ограждения. Активисты стали бросать камни и дымовые шашки, полиция ответила слезоточивым газом и водомётами.

Беспорядки на фестивале Эритреи в немецком Гиссене. Видео © Twitter / Bundy Bürger

После случившегося министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт призвал немецкое правительство вызвать посла Эритреи и дать понять властям африканской страны, что национальные конфликты не должны происходить на немецкой земле. В полиции уточнили, что отменять фестиваль не планируется, однако не исключили изменений по мере развития ситуации.

Беспорядки на фестивале предсказывались ещё до его начала, так как подобная ситуация произошла в прошлом году, пишет издание. Тогда демонстранты напали на посетителей концерта: пострадали 26 гостей, а также семь правоохранителей.