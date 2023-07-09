На фестивале Эритреи в Германии произошли стычки африканцев и полиции
FAZ: В немецком Гиссене на фестивале Эритреи демонстранты ранили 22 полицейских
Демонстранты ранили 22 сотрудника полиции на фестивале Эритреи в немецком городе Гиссен. Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, арестованы 60 человек.
В конфликте участвовали граждане африканской страны, недовольные властями Эритреи. Около 100–150 человек попытались перелезть через забор на территорию выставочного комплекса, а перед этим снесли ограждения. Активисты стали бросать камни и дымовые шашки, полиция ответила слезоточивым газом и водомётами.
Беспорядки на фестивале Эритреи в немецком Гиссене. Видео © Twitter / Bundy Bürger
После случившегося министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт призвал немецкое правительство вызвать посла Эритреи и дать понять властям африканской страны, что национальные конфликты не должны происходить на немецкой земле. В полиции уточнили, что отменять фестиваль не планируется, однако не исключили изменений по мере развития ситуации.
Беспорядки на фестивале предсказывались ещё до его начала, так как подобная ситуация произошла в прошлом году, пишет издание. Тогда демонстранты напали на посетителей концерта: пострадали 26 гостей, а также семь правоохранителей.
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Кадр видео Twitter / Bundy Bürger