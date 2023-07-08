Немецкий супермаркет попытался уволить россиянина из-за его происхождения

В немецком Кёльне руководство супермаркета сети REWE попыталось уволить россиянина из-за его происхождения. Как пишет РИА "Новости", Макс Шлунд и его жена — известные в Германии пророссийские активисты. В магазине он трудился в качестве подработки, пока не был вызван на разговор к начальству.

"Меня порасспрашивали про моё участие в подготовке гумпомощи для Донбасса и прочую мою деятельность. После этого сообщили, что мне там не место работать, как русскому человеку. Совершенно открыто и с улыбкой, как в Германии принято", — поделился мужчина.

В ответ на это Шлунд попросил в письменном виде предоставить основания для увольнения, однако в итоговом оповещении таковых не оказалось. Уже в суде представлявший REWE адвокат прямо заявил, что "русским не место в данной сети супермаркетов" из-за того, что они якобы "ущемляют права украинцев", которые претендуют на такие должности.

Однако, отметил россиянин, с ним в магазине работало немало выходцев из Незалежной, которые нередко сами поддерживали РФ. Из этого следует, что причина увольнения кроется именно в политике.

Суд, приняв это, признал увольнение незаконным, а сам Шлунд на протяжении года теперь будет получать от сети ежемесячную компенсацию в размере зарплаты. Кроме того, в августе он собирается обжаловать в конституционном суде решение о его увольнении по тем же причинам из аэропорта Кёльн-Бонн, где раньше трудился в должности механика в транспортной службе UPS.