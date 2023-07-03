Германия не пригласила российских гребцов на чемпионат мира

Российских спортсменов не допустят на чемпионат мира по гребле на каноэ и байдарках, который пройдёт в немецком городе Дуйсбург с 23 по 27 августа и станет отборочным соревнованием к летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Костоглод.

По его словам, в июне представители Германии, а также Италии, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, прислали российской стороне письма с уведомлениями, что спортсмены из РФ и Белоруссии не смогут принять участие в соревнованиях, так как принимающие стороны не могут обеспечить их "безопасность".

"Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования", — сказал Костоглод в разговоре с ТАСС.