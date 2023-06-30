На юго-западе Германии ввели штраф за хлопанье дверью автомобиля

В коммуне Эрдманнхаузен (юго-запад Германии) ввели штраф за хлопанье дверью автомобиля и работающий вхолостую двигатель. Об этом пишет издание SWR.

Местная полиция приняла соответствующее постановление, его одобрил муниципальный совет. Нововведение призвано бороться с ненужным шумом от транспортных средств.

Например, запрещается оставлять двигатели автомобилей без необходимости включёнными, слишком громко закрывать двери транспортных средств и гаражей, нельзя создавать нежелательный шум во время погрузки и разгрузки, а также сигналить без необходимости.

Тем, кто нарушит новые правила, может грозить штраф в размере 80 евро (около 7800 рублей). Издание также пишет, что далеко не все местные жители считают нововведение необходимым.