Штрафы для полуголых туристов вне пляжей в Абхазии вырастут в 20 раз

В Абхазии штраф за появление вне пляжа голым или в купальнике увеличен в 20 раз — с 300 рублей до 6 тысяч. Парламент страны уже внёс соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступят в силу с 1 августа.

"Появление на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведённых для купания, в купальных костюмах либо в обнажённом виде влечёт наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда", — говорится в тексте документа.

Депутат Даут Хутаба пояснил, что в Абхазии есть свои морально-этические принципы и национальный менталитет, поэтому население возмущается, когда видит туристов в купальнике или с голым торсом за пределами пляжа. Парламентарий призвал отдыхающих уважительно относится к абхазской культуре и перестать шокировать местных жителей своим видом. Во всех курортных городах страны установят стенды, где будет предупреждаться о штрафах.